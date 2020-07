KS Pulverizadores Comemora 23 Anos de Crescimento e Expansão

Com vocação para a inovação, há 23 anos nascia a KS Pulverizadores em Assis Chateaubriand, na região oeste, no interior do Paraná. Buscando estar ao lado do produtor do início ao fim da produção, a empresa cresceu nesses anos, implementando serviços e maquinários agrícolas. Com uma indústria moderna, a empresa fabrica e comercializa pulverizadores autopropelidos e um sistema exclusivo de estabilização de barras, o Sistema KS, para todo o Brasil.

Fundada em 1º de julho de 1997, em 1.200 m², a KS tinha como atividade principal a manutenção de máquinas agrícolas, atuando na parte hidráulica das máquinas, torno, solda e mecânica. De lá para cá, a empresa só cresceu e expandiu seus negócios. Atualmente são mais de 5.200 m² construídos, que abrigam a linha de produção, loja, além de outros setores. Com um olhar sempre para frente, os sócios-proprietários acreditam na agricultura brasileira e na força que vem do campo.

A inovação sempre esteve presente na história da KS. Nos anos 2.000, no setor de solda da empresa, era comum a manutenção em barras de pulverizadores de diversas marcas, sendo a grande maioria por “quebra”. Ao pesquisar os motivos foi descoberto que, até então, o principal fator de “quebra” era a oscilação das barras em terrenos irregulares, o chamado “efeito chicote”, responsável por 95% dos danos e apenas 5% por colisões. Daí para frente, visando encontrar uma solução para o problema, os profissionais realizaram vários testes e produziram três protótipos até chegar ao atual sistema estabilizador de barras.

Com mais de 11 mil kits vendidos, o Sistema de Estabilização de Barras da KS chegou a milhares de lavouras pelo Brasil. Aprovado e testado por quem entende de maquinário, mesmo em terreno irregular, a tecnologia permite uma maior agilidade e confiança durante o processo de pulverização, além de uma aplicação uniforme.

Sempre pensando em proporcionar os melhores resultados para os pequenos e médios produtor, a KS fabrica os pulverizadores com um dos melhores custos-benefícios do mercado. Em sua linha, os modelos Starker 2.300, 1.000, além do lançamento deste ano, o Starker 1.500. Somado a economia e rentabilidade, o 1.500 possui toda a tecnologia embarcada necessária para uma excelente aplicação de defensivos. Com hidro tração 4×4, a máquina conta uma capacidade de 1.500 litros. Produtores de vários estados brasileiros estão apostando na marca para otimizar ainda mais os resultados.

Loja de peças e serviços

A KS trabalha há mais de 15 anos conta com o setor de peças e serviços. Além de barras universais e kit de aumento de barras, a loja conta com peças para bomba centrífuga das marcas Hypro e Ace Pumps, mangueiras hidráulicas e leves, bombas, comandos, conexões e pistões hidráulicos; kit completo de abastecimento para óleo diesel, todas as linhas de reparos hidráulicos; hidros, direções hidrostáticas, caixas de direção e motores hidráulicos; tornos convencionais e CNC; fresas, plainas e soldas; fabricação e recuperação de pistões hidráulicos; fabricação de peças agrícolas; fabricação e recuperação de engrenagens; balanceamento computadorizado de picadores, rotores e cilindros; plasma CNC; recuperação de carcaça de caminhões s/ desmontagem; estabilizador de altura das barras (para pulverizadores de todos os modelos e tamanhos); corte e dobra CNC de chapas e pintura eletrostática (Epox). Venda no atacado e varejo de peças agrícolas.

Para saber mais sobre os produtos, os agricultores podem entrar em contato diretamente com a KS Pulverizadores pelo WhatsApp, com o número (44) 9.9936-0638, ou pelo telefone fixo: (44) 3528-4993. Em Assis Chateaubriand, a loja está localizada na Avenida Brasil, número 691, Jardim Paraná.

