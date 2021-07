KS Pulverizadores chega aos 24 anos projetando o futuro

Uma história marcada por inovação e tecnologia. Os desafios fazem parte da rotina da KS Pulverizadores, que comemora 24 anos de fundação nesta quinta-feira (1º/07). Foi assim no início dos anos 2.000, no setor de solda da empresa, quando nascia o Sistema KS. A tecnologia surgiu depois de muitos testes e pesquisas para evitar a grande quebra de barras que ocorria em pulverizadores de várias marcas.

De 1997 para cá, o crescimento da KS nunca parou. Mas esses 24 primeiros anos marcam apenas o início da caminhada dessa empresa paranaense, que tem sede no município de Assis Chateaubriand, no oeste do estado. Com um projeto de expansão, a KS Pulverizadores firma novas parcerias, além de crescimento em espaço físico. Recentemente, a KS anúncio uma nova representante em Anápolis (GO). A parceira é a Anagrícola, que é referência em tratores, peças e implementos agrícolas. Com mais de 11 mil kits do Sistema de Estabilização de Barras vendidos no Brasil, de norte a sul, a tecnologia chegou à plantação de cana-de-açúcar em Nicarágua, na América Central.

As máquinas da KS estão presente em vários estados brasileiros. Além de contar com os pulverizadores com um dos melhores custos-benefícios do Brasil, a linha Starker da KS Pulverizadores possui toda a tecnologia embarcada necessária para otimizar os resultados na aplicação de defensivos em larga escala. Projetados para atender as necessidades do pequeno e médio produtor, entre os opcionais das máquinas está o piloto automático hidráulico, Led azul e o Sistema de Estabilização de Barras da KS (exclusividade da marca). A Indústria conta com pulverizadores autopropelidos que podem ser financiados por meio do Programa Mais Alimentos.

Assim a KS Pulverizadores segue planejando o futuro e se destacando no presente, caminhando ao lado do homem do campo, oferecendo soluções para a lida do dia a dia. “Somos parceiros e, juntos, por meio de nossos produtos e serviços de alta qualidade, buscamos gerar bons resultados aos produtores. Obrigado a todos por fazer parte desta história”, finalizam os sócios-proprietários da empresa.

