Kelly Chocolates inicia ‘Esquenta Black Friday’ em Assis

Jornalista diplomado, com o registro profissional MTB/PR: 10293. Formado em Jornalismo pela Faculdade Sul Brasil (Fasul) e pós-graduado em Assessoria de Comunicação e Marketing pela Faculdade Assis Gurgacz (FAG), possui uma vasta experiência na área de comunicação, além de prêmios, sendo 2º lugar no Prêmio Amop (2010) e 3º lugar no Prêmio Unimed/Paraná (2011). Por dois anos consecutivos foi agraciado com o título 'Jornalista Destaque do Ano' - Prêmio Impacto, pesquisa de opinião pública realizada no município de Assis Chateaubriand.