Kelly Chocolates ensina a fazer receita de Banoffee

A visita só vai embora depois que acaba essa sobremesa!

A Kelly Chocolates vai te ensinar uma incrível receita de Banoffe para você encantar seus convidados na ceia de Ano Novo. Essa sobremesa gelada é uma torta inglesa feita com bananas, creme e doce de leite combinados em uma base de biscoito amanteigado.

Gostou da receita, mas não tem tempo para fazer? 😅 Faça a sua encomenda agora (📱 44 9 9877-2245), que a Kelly Chocolates prepara essa delícia para você! 👩‍🍳😉

