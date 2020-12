Kelly Chocolates comemora 1 ano de loja física em Assis

Entre bolos, chocolates, doces, taças supremas e até salgados, uma vitrine de dar água na boca encanta crianças e adultos em Assis Chateaubriand. Em uma aconchegante loja na Avenida Dom Pedro II, no centro da cidade, a loja física da Kelly Chocolates se tornou um ponto de encontro entre amigos, geralmente no café da tarde, para curtir juntos várias delicias, que são difíceis de escolher.

Há um ano, em 1º de dezembro de 2019, após cinco trabalhando aos fundos de casa, a jovem empresária Kelly Cristina Berce Lima de Azevedo resolveu tirar do papel mais um sonho e inaugurou a sua loja. “Essa foi a realização de um dos maiores sonhos da minha vida. Foram cinco anos de muita luta, economia, noites sem dormir e abrindo mão de ficar com a família para trabalhar, mas tudo valeu a pena”, disse Kelly naquele domingo de inauguração, ao lado de amigos e familiares.

Com uma pitada de amor em tudo que faz, nesses primeiros 12 meses de endereço comercial fixo, Kelly viu o negócio crescer e prosperar. “Como lá no início, nada foi fácil. Em 2020, especificamente, tivemos que nos reinventar diante de uma situação atípica, mas nunca desanimei ou pensei em desistir. Esse só foi mais um desafio em minha vida. Um dia, me chamara de ‘boleira de fundo de quintal’. Na época, eu só tinha uma ideia na cabeça e a vontade de empreender. Muitos vão te dizer: ‘você não pode’. Então, você terá que mostrar a eles que você pode! E foi isso que fiz”, conta Kelly.

Chocotones trufados

Para marcar um ano de loja física, Kelly apresenta os chocotones trufados de Ninho e Nutella deste ano. Pioneira nos doces gourmet em Assis e região, Kelly já recebe pedidos dessas delícias de Natal. “Os nossos chocotones são todos caseirinhos. Eles são produzidos todos aqui na nossa loja. Uma receita que eu mesma elaborei e aperfeiçoei com muitos testes e amor para você. Neste ano, além dos nossos chocotones trufados, teremos chocotones simples, mas com um sabor todo especial”, conclui Kelly.

Atendimento

A loja física da Kelly Chocolates – Doces e Bolos Artesanais – está localizada na Avenida Dom Pedro II, número 239, em frente ao Edifício Jorge Luiz. De segunda a sexta-feira, o atendimento é das 13h30 às 18h – já aos sábados das 8h às 12h. As encomendas também podem ser feitas pelo WhatsApp, pelo número: (44) 99877-2245. A empresa também conta com uma página no Facebook. Clique aqui para curtir e receber as novidades em primeira mão.

Comentários