Junta Militar de Assis informa que alistamento obrigatório foi prorrogado

Jovens que completam 18 anos têm até 30 de setembro para cumprir obrigação do Serviço Militar

A Junta de Serviço Militar de Assis Chateaubriand comunica que o prazo para alistamento militar, que terminaria no próximo dia 30, foi prorrogado até 30 de setembro, conforme decisão das Forças Armadas em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Desta forma, os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020 ganharam mais três meses para realizarem o alistamento, que é obrigatório e pode ser feito presencialmente ou pela internet.

De acordo com a Junta Militar, até o momento, apenas em torno de 150 jovens se alistaram e a estimativa é que o número deva dobrar – levando em consideração a média dos últimos anos. Aqueles que não se alistarem ficarão impedidos de efetivar matrículas em instituições de ensino mantidas pelo governo, bem como de prestar concursos e assumir funções públicas, tirar passaporte, entre outras complicações, quando exige-se o Certificado de Reservista ou o Certificado de Dispensa de Incorporação.

Quem completa 18 anos em 2020, pode se alistar pelo site alistamento.eb.mil.br, bastando apenas seguir as instruções. Já aqueles nascidos em anos anteriores e que estão com suas obrigações militares em atraso, devem comparecer pessoalmente à Junta de Serviço Militar de Assis Chateaubriand, situada na Prefeitura Municipal, onde o atendimento acontece das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. É necessário levar Certidão de Nascimento ou documento de identidade, comprovante de residência, além de pagar multa de R$ 4,48.

No município, os jovens selecionados são designados para o Tiro de Guerra 05-015, braço do Exército Brasileiro.

