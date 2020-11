Jovem morre vítima de acidente entre Jesuítas e Assis Chateaubriand

Compartilhar no Twitter

Uma jovem com 17 anos morreu ao dar entrada no Hospital de Jesuítas na noite de domingo (1). Ela era passageira de um veículo Fiat Strada com placas de Jesuítas, conduzido por um jovem de 21 anos morador da mesma cidade.

Conforme detalhes da Polícia Rodoviária de Assis Chateaubriand, o acidente ocorreu por volta das 22h30, na rodovia PR 239 entre Assis Chateaubriand a Jesuítas. O condutor do Fiat por motivos ainda desconhecidos saiu da pista e colidiu contra uma árvore provocando danos de grande monta. Condutor e a passageira ficaram presos nas ferragens, onde a defesa civil teve muita dificuldade para retirá-los.

A jovem foi ainda socorrida com vida, mas ao dar entrada no Hospital em Jesuítas entrou em óbito. Já o motorista morador de Jesuítas sofreu ferimentos médios e até a última informação permanecia internado, mas sem risco.

