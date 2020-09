Jovem morre em grave acidente entre Assis e Toledo

Motorista morreu na manhã deste domingo (6) em grave acidente de trânsito, na PR 317, trecho que liga Assis Chateaubriand a Toledo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que atende o acidente, a batida frontal envolveu uma Caminhonete Hilux e Carreta.

O Helicóptero do Paraná Urgência/Consamu, chegou a ser acionado, e pousou nas proximidades do local, mas a vítima grave morreu antes do atendimento. Uma segunda vítima que estava no carro, foi encaminhada ao Pronto Socorro de Assis Chateaubriand. A caminhonete tem placas de Brasilândia do Sul, na região noroeste do Paraná.

Maycon Douglas Alves Sampaio de 18 anos conduzia uma caminhonete Hilux que bateu de frente com um caminhão. Ele teve ferimentos graves e morreu ainda no local.

O jovem era morador de Brasilândia do Sul, no noroeste do estado. O corpo foi levado ao IML de Toledo e já foi liberado aos familiares.

Já o motorista do caminhão identificado como Douglas Pinheiro, de 36 anos, teve ferimentos e foi socorrido ao Hospital Beneficente Micheletto.

Fonte: catve.com

Comentários