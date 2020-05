Jesuítas confirma morte por covid-19, Paraná soma 150 óbitos

A Prefeitura de Jesuítas confirmou, no fim da tarde desta sexta-feira (22), que um homem de 56 anos, teve morte causada pela covid-19. O exame do Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen) testou positivo para coronavírus.

O avanço da doença foi muito rápido. Ele era saudável e não era portador de outras doenças. O agricultor veio a óbito na quarta-feira (20). Ele estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Bom Jesus, em Toledo. O homem morava no interior de Jesuítas, na Estrada Quati, e era muito participativo na comunidade da capela de São Valentim. Esse foi o primeiro caso confirmado de Covid-19 no município.

Paraná soma 3.099 casos confirmados e 150 óbitos por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde informou, neste sábado (23), mais 161 confirmações de Covid-19, total de residentes no Paraná é de 3.099. Número de óbitos aumentou em quatro desde ontem, são 150 agora.

São 209 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 57 municípios há registro de óbitos pela doença.

As novas confirmações são nas cidades: Almirante Tamandaré (2), Apucarana (1), Araucária (2), Barracão (1), Boa Vista da Aparecida (1), Cambé (3), Campo Mourão (1), Capanema (1), Cascavel (15), Cianorte (1), Colombo (1), Cornélio Procópio (4), Curitiba (24), Diamante do Norte (1), Florestópolis (1), Foz do Iguaçu (5), Guaíra (1), Guairacá (1), Guarapuava (2), Ibiporã (1), Jacarezinho (2), Jaguariaíva (2), Janiópolis (1), Jesuítas (1), Londrina (38), Mamborê (1), Mandaguaçu (1), Mandirituba (3), Maringá (4), Mariópolis (1), Mirador (1), Nova Esperança (1), Palotina (1), Paraíso do Norte (1), Paranavaí (2), Pato Branco (5), Ponta Grossa (4), Quatro Barras (1), Reserva (2), Rio Negro (1), Rondon (2), Santa Tereza do Oeste (1), São José dos Pinhais (4), São Manoel do Paraná (1), Sapopema (1), Tamboara (1), Toledo (3), Umuarama (2), União da Vitória (4).

Um residente de São Paulo, que foi atendido em Londrina teve a confirmação da doença, total é de 48. Três pessoas que foram atendidas no Paraná e residem fora do estado foram a óbito.

