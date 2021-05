Jardim Araçá; aulas presenciais são retomadas

Quarenta e duas crianças retornaram nesta quarta-feira (28) para as salas de aula na Escola Municipal Heitor de Alencar Furtado do Jardim Araçá. Dos mais de 80 matriculados, aproximadamente 50% dos pais assinaram termo permitindo o retorno presencial.

Antes da retomada foi montado um protocolo de segurança pela Escola e a Secretaria de Educação, onde é acompanhado desde a entrada da criança que não pode vir sozinha, sempre acompanhada por um responsável. Logo na entrada terá a aferição da temperatura e caso venha apresentar alteração será feita a orientação ao responsável para tomar as medidas cabíveis. Estando normal a criança vai passar por um tapete sanitizante, sendo borrifado álcool 70º nas mãos e aí seguirá para sala de aula, não sendo permitido permanecer no pátio.

Conforme a secretaria, antes do retorno foi realizada uma reunião com os pais, onde todos assinaram uma ata com todos os procedimentos. Cada série tem um horário específico para chegar, tendo quinze minutos de diferença entre uma turma e outra, de forma escalonada. Neste primeiro momento não será cumprido às 4 horas. Serão três horas presenciais e uma hora de forma remota. Para o intervalo e na saída também haverá um escalonamento, com intervalo de 15 minutos entre uma turma e outra para não ocorrer aglomeração.

A secretária de educação Fátima Sobral diz que os pais foram orientados quanto ao uso da máscara dos filhos. “Todos os alunos devem estar com máscara e na escola elas terão que fazer a troca a cada duas horas, a secretaria enviou várias máscaras descartáveis para a escola, caso algum aluno necessite. Se o aluno não fizer o uso correto, não estaremos autorizando este retorno”, destacou a secretária.

Com relação aos servidores todos foram devidamente equipados para um retorno seguro. “Todos com aventais descartáveis, com máscara, óculos e com viseiras, eles receberam os equipamentos de segurança e nós estaremos avaliando se os equipamentos deram certo ou não e se teremos que realizar mudanças em nosso plano de contingência. Foram feitos os exames em todos os profissionais da escola e nenhum deles está com o vírus e em três os exames apontaram que as pessoas foram contaminadas, mas que foram assintomáticas, tais testes serão repetidos daqui 15 dias. É um acompanhamento, pois a escola estará sendo monitorada o tempo todo, pois será por meio desta escola é que o Comitê de Crise do Covid-19 do município estará analisando como será a retomada das aulas nas demais escolas. Quero aqui agradecer ao prefeito Valtinho que acompanha de perto e dá suporte para a secretaria realizar o trabalho de retorno com segurança de todos”, concluiu Fátima Sobral.

Nas demais escolas todos os profissionais já retornaram. Os professores continuam enviando aulas remotas e estão construindo o plano de contingência. Cada escola tem sua realidade e assim cada uma monta a sua estratégia. No município existem escolas que atendem mais de 500 crianças nos dois períodos, e assim irão ter que se adequar com horários e escalonamento e definir se num primeiro atenderão apenas os alunos dos 5º anos, ou outras séries, isso tudo será programado e definido pelas escolas, inclusive as do interior.

