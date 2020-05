O Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) completou nesta semana a marca de 1 milhão de testes produzidos para o Ministério da Saúde para diagnóstico da Covid-19. Os kits de testes moleculares (RT-PCR), considerados padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde (OMS), são produzidos na planta do IBMP em Curitiba, localizada no Parque Tecnológico do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e visam atender à demanda de testagem no Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: AEN

