Idosos com 88 anos começam a ser vacinados

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand continua realizando a vacinação em idosos. Já foi concluída a imunização das pessoas acima dos 90 e 89 anos e com o saldo de vacinas foi iniciado nesta quarta-feira (24), a vacinação em idosos com 88 anos de idade.

Conforme informações do Secretário de Saúde, Fábio Fantin Camilo, o idoso que mora num bairro, no qual tem a atuação do Agente Comunitário de Saúde, o próprio idoso ou até mesmo um familiar pode procurar o ACS e pedir para ser incluído na relação. Para os demais casos, podem ligar na secretaria de saúde no 3528- 8490, ou procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e deixar o nome na relação para receber a vacina.

“Nós vamos priorizar os idosos acamados e domiciliados que não saem de casa e na sequência ampliando para os outros com a mesma idade. Reforçamos ainda aos idosos com 89, 90, ou com mais idade que ainda não foram vacinados que possam estar procurando a secretaria de saúde para assim serem imunizados”, lembrou Fábio.

O município de Assis Chateaubriand continua seguindo as normativas do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.

A recomendação da Secretaria de Saúde é que a população continue tomando todos os cuidados em relação a Covid-19. Fazendo o uso de máscara, usando álcool e evitando aglomerações.

UTI lotadas

O boletim informativo da 20ª Regional de Saúde, trouxe nesta quarta-feira (24), que a ocupação da UTI- Unidades de Terapia Intensiva, com taxa de 100%. 28 leitos na AHBMM- Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto e 24 no HOESP- Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná.

