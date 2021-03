Idosos com 67 anos serão vacinados nesta segunda-feira

Compartilhar no Twitter

Após uma semana de muitas doses de vacina contra o Covid-19, aplicadas pela equipe da Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, na segunda-feira (29), não será diferente. Idosos com 67 anos serão vacinados a partir das 08h30.

A vacina, que antes acontecia no Posto Central, está sendo realizada no Centro de Convenções da Prefeitura (Auditório Municipal), e também em sistema de drive-thru, em frente à rampa de acesso à entrada. São quatro equipes trabalhando na vacinação.

Neste sábado (27), conforme a Secretaria de Saúde foram aplicadas 480 doses, em idosos com idades entre 68 e 69 anos.

A 20ª Regional de Saúde de Toledo repassou para o município 860 doses, sendo 50 para profissionais da saúde. Um cronograma com novas faixas etárias deve ser divulgado pela Secretaria de Saúde, na segunda-feira (29), mas já no período da manhã, os idosos com 67 anos serão imunizados.

Para receber a dose é necessário que o idoso tenha consigo, cartão SUS, CPF, documento com foto e comprovante de residência.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

