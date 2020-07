Idoso com 85 anos é a terceira vítima fatal da Covid-19 em Assis Chateaubriand

Compartilhar no Twitter

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem (14) o terceiro óbito pelo novo coronavírus (covid-19) em Assis Chateaubriand. Trata-se de um idoso com 85 anos que estava internado no Hospital Beneficente Moacir Micheletto e faleceu na segunda-feira (13) com suspeita da doença. Ele deu entrada na UTI na última quinta-feira (9).

Na sexta (10), a equipe de Vigilância fez a coleta para o teste RT-PCR, encaminhou para análise do Laboratório Central do Estado (Lacen) e o exame apontou resultado positivo. O senhor era hipertenso.

O Município lamenta o falecimento e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

As outras duas mortes foram registradas nos dias 4 e 5 de junho, sendo de duas mulheres com 37 e 79 anos de idade.

Por Assessoria de Imprensa do Município

Comentários