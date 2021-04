Idosa de 78 anos é 69ª vítima fatal da Covid-19 em Assis

9 novos casos nas últimas horas e oito chateaubriandenses estão na UTI

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou neste sábado (24) o 69º óbito por complicações do Covid-19. Trata-se de uma mulher com 78 anos com comorbidades, sendo, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Iniciou com sintomas em 10/04, com desconforto respiratório e foi internada dia 13/04 na UTI com dispneia e saturação baixa. Realizado coleta no mesmo dia 13/04 com resultado negativo. Após o óbito, o resultado positivo.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito desta chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Novo Boletim

Nove novos casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, através do boletim das últimas horas, totalizando agora 2.954 pessoas contaminadas.

Destas, 2.786 estão curadas. Entre os resultados positivos de estão 7 homens (entre 17 e 80 anos) e 2 mulheres com 22 e 26 anos

Dos 100 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 8 estão internados na UTI Hospital Beneficente Moacir Micheletto e 1 na enfermaria. Enquanto 91 seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim há 17 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 2.780.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

