HU de Cascavel recebe paciente com Covid-19 de Assis

– O Hospital Universitário de Cascavel tem 11 pacientes internados na Ala Covid-19, destinado para pacientes confirmados ou suspeitos do novo coronavírus.

De acordo com o novo boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (4), quatro casos seguem em investigação e seis pacientes já foram confirmados com a doença no local.

Além disso, neste domingo (3) o hospital admitiu uma paciente com exame positivo para Covid-19, transferida de Assis Chateaubriand. Trata-se de uma idosa de 85 anos encaminhada por meio da regulação da Central da Leitos, e segue em ventilação mecânica.

Dos 11 pacientes internados, cinco seguem respirando com a ajuda de aparelhos.

Ao todo, 34 pacientes foram descartados para a doença e 23 receberam alta hospitalar. Duas mortes pela Covid-19 já foram confirmadas, e a morte da criança de 11 anos moradora de Assis, segue em investigação. Outros seis morreram na ala, porém tiveram o novo coronavírus descartado como sendo a causa da morte.