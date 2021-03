Hospital Beneficente precisa de doações para os internados com covid-19

Compartilhar no Twitter

Numa ação solidária, diretoria e atletas que integram a equipe do ACEC Master (Assis Chateaubriand Esporte Clube) doaram aproximadamente 500 quilos de alimentos à Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto para auxiliar nas refeições servidas a pacientes e familiares atendidos na instituição, principalmente neste período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, ao qual há superlotação de leitos.

De acordo com um dos membros do ACEC, a iniciativa foi uma forma de agradecimento pelo atendimento de excelência prestado na recuperação de um dos amigos do grupo chateaubriandense, Wilson Pedroso, o popular “Wilsão”, que esteve internado para tratamento da Covid-19.

Acompanhado de funcionárias do hospital, o diretor administrativo da associação, Diego Furlan, recebeu os donativos de Assis e Algeoni, que na oportunidade representaram a equipe de futebol.

A Rádio Vale Verde FM parabeniza o ACEC Master pela atitude, presta os mais sinceros agradecimentos aos profissionais de saúde e deseja força aos familiares de pacientes que se recuperam da doença.

Neste momento todo tipo de ajuda é importante, como fraldão extra G, pomadas para assaduras, sabonete líquido, cotonetes, hidratante, papel higiênico, Gilette, cortador de unhas, frutas, lenço umedecido.

William Borges – Rádio Vale Verde FM

