Hospital Beneficente busca doações para implantar visita on-line

Para buscar reduzir a angústia da separação causada por uma doença ainda pouco conhecida, o Hospital Beneficente Moacir Micheletto, de Assis Chateaubriand, busca doações para implantar o projeto “Visita On-line e Menos Dor” na Ala Covid. A médica Roberta Dantas Lugli conta que, para colocar a iniciativa em funcionamento, são precisos 7 tabletes (8 polegadas), 4 TVs de 40 polegadas Smarte ou 6 TVs de 32 polegadas Smart.

“Nesta unidade ficam pacientes que estão consciente. São separados por barreias o que impedi contato com o paciente do lado. Diante do tempo que eles ficam na Instituição, pensei em tentar oferecer um pouco de conforto através da televisão, na enfermaria, e por tabletes, na UTI. A possibilidade de montar uma sala de vídeo na Instituição permitirá que a família possa vir no hospital para ver (on-line) e conversar (on-line) com o paciente em isolamento”, detalha a médica Roberta.

Conta para doação:

Banco: Sicredi – código do anco 748

Agência : 0726

Conta corrente de n.º: 33849-1

Entidade: Associação Beneficente Hospitalar Moacir Micheletto

CNPJ : 17398245/0001-11

Fonte: Alto Falante Notícias

