A Associação Comercial de Assis Chateaubriand (Aciac) informou que, devido ao Dia das Mães, os comércios atenderão, neste sábado (9), em horário especial, com as portas abertas até as 16h. Os comerciantes e a população deverão respeitar as medidas e normas de prevenção à Covid-19. O uso de máscara é obrigatório a todos. Entidades pedem para que a população adiante as compras e evitem aglomerações.

Fonte: Alto Falante

