Honda Biz furtada é recuperada em Assis Chateaubriand

Ontem domingo(25) por volta das 16 horas, uma equipe da Policial Militar de Assis Chateaubriand foi solicitada para comparecer a Rua Presidente Kenedy, Centro de Assis Chateaubriand, pois informações davam conta que havia ocorrido o furto de uma motoneta.

No local a vítima passou informou que havia deixado sua Honda/biz, estacionada dentro do quintal de sua residência, com chaves, e que após alguns instantes notou que esta havia sido subtraída, e que no local foi deixada uma bicicleta, barra circular, cor vermelha.

Vizinhos informaram que dois homens, um magro e o outro gordo, ambos de estatura mediana, de shorts, um de camiseta verde e o outro de camiseta preta, teriam sido os responsáveis pelo furto. A partir das informações colhidas, foram iniciadas as buscas, sendo que na Rua Rio Grande do Sul, cruzamento com a Rua Xavantes, no Jardim Progresso foi visto um indivíduo saindo de dentro do quintal de uma residência, provável ponto de tráfico, conduzindo uma motoneta com exatamente as características repassadas pela vítima, após acompanhamento, foi possível realizar a abordagem na Rua Santa Catarina, após averiguação foi confirmado que se tratava da motoneta furtada momentos antes.

O indivíduo foi identificado, menor de idade e após diligências foi apreendido e encaminhado para a 48ª DRP, para que sejam tomadas as devidas providências.

Fonte: Rádio Vale Verde FM.

