Homem morre em confronto com a Rotam no jardim Progresso

Conforme plano de operação 007/2020 durante operação Metrópolis III, em combate aos crimes de tráfico de entorpecente/contrabando/descaminho dentre outros crimes transfronteiriços na região do 19º BPM, em patrulhamento pelas proximidades da Rua Sergipe, Jardim Progresso em Assis Chateaubriand a equipe Rotam visualizou o veículo Santana de cor azul, em atitude suspeita, que ao perceber a viatura policial, o condutor aumentou sua velocidade tentando despistar a viatura, que então iniciou um acompanhamento tático por algumas ruas, utilizando-se de sinais luminosos, sendo possível a abordagem na Rua 14 Bis.

O individuo desembarcou do veículo com arma em punho, e foi dada voz de abordagem e verbalizado para que largasse a arma, porém o individuo não acatou as ordens verbais emanadas pelos policiais e tentou investir contra a equipe apontando a arma em direção dos policiais. E diante da atual, iminente e injusta agressão visando preservar a vida dos policiais, foram realizados disparos de arma de fogo na direção do individuo, alvejando o mesmo, e rapidamente ele foi desarmado, pois ainda apresentava sinais vitais, imediatamente foi acionado o SAMU que compareceu no local e constatou o óbito.

O local foi isolado até a chegada da perícia e depois de realizado buscas no veículo sendo localizado atrás dos bancos quatro fardos de substância análoga a maconha, totalizando posteriormente 35 quilos.

A criminalística e o IML foram acionados posteriormente e compareceram no local. O individuo de 38 anos era morador da cidade de Santa Helena. A arma apreendida trata-se de um revólver s&w, calibre .32, municiado com 6 munições intactas. O veículo aparentemente estava legal.

Depois de encerrados os procedimentos no local do confronto, a droga, o veículo bem como a arma e suas munições foram entregues na delegacia de polícia civil de Assis Chateaubriand.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

