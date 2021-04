Homem morre após queda de moto no Contorno Norte

Um grave acidente de trânsito aconteceu na noite de terça-feira (20), na avenida Sesquicentenário, (Contorno Norte), envolvendo uma motocicleta Honda Biz, placa de Assis Chateaubriand, conduzida por Ricardo José de Paula de 43 anos.

Segundo informações de um amigo e segundo o mesmo era sócio de Ricardo, estavam indo embora por volta das 19h pela rodovia, no sentido PR 486 a Avenida México, sendo que Ricardo abriu para ultrapassar, e o amigo esperou e que depois não viu mais a pessoa de Ricardo.

Posteriormente por volta das 22h30min, por não ter notícias de Ricardo, o amigo fez o trajeto de volta por onde ambos passaram, sendo que viu a moto caída dentro da canaleta e Ricardo próximo a moto, as margens da rodovia, foi acionado uma equipe do Samu mas nada puderam fazer a não ser a constatação do óbito do mesmo.