Homem esfaqueia jovem e incendeia residência no Encantado do Oeste

Na noite de domingo (19) a polícia militar de Assis Chateaubriand foi acionada a comparecer no Distrito Encantado do Oeste, para atender uma situação de tentativa de homicídio.

No local a solicitante passou a relatar que estava em sua residência, quando percebeu sua filha saindo do quarto com vários perfurações pelo corpo, causadas por arma branca, que estava perdendo muito sangue. O agressor um homem que já teve um relacionamento com a vítima, mas que atualmente este somente vive de favor em um cômodo localizado no quintal.

Após a tentativa de homicídio o autor se evadiu do local, correndo para uma roça de milho próxima, com uma faca de aproximadamente 30 centímetros em suas mãos. Perguntado sobre o que poderia ter motivado a agressão, relatou que pode ser por ciúmes.

A vítima foi socorrida pela equipe de plantão do SAMU, que prestou os primeiros socorros, a princípio foram identificadas perfurações nas costas, na coxa esquerda e braço esquerdo, com bastante perda de sangue, após isto foi encaminhada para o hospital beneficente.

O nome do autor foi consultado no sistema de investigações, e constaram diversas passagens pela polícia. Diante dos fatos a equipe realizou buscas nas imediações, porém sem êxito até o momento.

Após esta tentativa de homicídio o acusado voltou ao endereço e ateou fogo na casa de madeira a destruindo totalmente. O caso foi entregue à Polícia Civil.

