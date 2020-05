Homem foi preso em flagrante em Assis Chateaubriand ao tentar agredir esposa e filhos. O caso foi registrado durante a noite de quarta-feira (27).

Segundo o relato das vítimas, diariamente o acusado chega embriagado em casa e ameaça os familiares.

Ao tentar agredi-los nesta quarta, a família cansada da situação, denunciou o caso à Polícia, que atendeu a ocorrência e prendeu o homem em flagrante pelo crime de tentativa de agressão.

Com medo do acusado tentar fazer algo contra a família, as vítimas representaram contra o suspeito que foi encaminhado à 3ª Cia e posteriormente até a 48ª DRP para providências.