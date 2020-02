Homem é morto a tiros no Europa

Compartilhar no Twitter

Por volta das 19h50 de ontem quarta-feira (5), a equipe da Policia Militar de Assis Chateaubriand foi acionada para atendimento no Jardim Europa, onde um homem, havia sido vítima de disparo de arma de fogo.

No local os policiais encontraram muitos populares em volta da vítima, sendo necessário isolar o local, orientado os populares a manter distância do corpo da vítima.

A equipe acionou o SAMU, e também a Polícia Civil de Assis Chateaubriand compareceu no local o Investigador e o Delegado de Polícia, os quais fizeram o recolhimento de 2 aparelhos celular e chaves que se encontrava com a vítima.

A equipe do SAMU, já no local, verificou que a vítima não possuía sinais vitais, sendo acionado o IML de Toledo. A vítima foi reconhecida por familiares no local. Populares informaram que a vítima seguiu um rapaz até em frente à construção, onde foi ouvido aproximadamente 3 disparos.

O rapaz trajava shorts, camiseta escura e tinha uma mochila nas costas. A equipe realizou patrulhamento e abordagens nas imediações, e nenhum suspeito foi localizado.

A vítima foi identificada como Evandro Costa Pinto de 40 anos.

