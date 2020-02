Homem é morto a facadas no Conjunto Primavera

Compartilhar no Twitter

Um homem foi morto a facadas na madrugada de domingo (9), em Assis Chateaubriand. O fato aconteceu na Rua Fioravante Lulu no Conjunto Primavera.

A vítima foi localizada por populares que acionaram o SAMU. Após os primeiros atendimentos, foi encaminhado ao Hospital Beneficente.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e agora cabe a Polícia Civil investigar. A vítima foi identificada como, Celso Batista de Morais de 51 anos, que seria morador do Jardim Sheila em Assis Chateaubriand e trabalhava conforme detalhes em um açougue na cidade.

Foi o terceiro homicídio registrado em Assis Chateaubriand em oito dias. No último final de semana Lucas Barbosa da Silva, 33 anos, foi morto a golpes de faca e facão no Jardim Jussara. Na quarta-feira, Evandro Costa Pinto, 40 anos, foi morto a tiros no Jardim Europa.

Fonte: Érico Malvezi (Rádio Vale Verde FM)

