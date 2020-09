Homem é encontrado morto por pescadores próximo ao Rio Verde no Ramal Soipê em Assis Chateaubriand, por volta das 12h20 de ontem (20), a Polícia Militar de Assis Chateaubriand foi acionada a comparecer no final do Ramal Soipê, estrada velha de Formosa do Oeste divisa com o município de Jesuítas, próximo ao Rio Verde, informado por um pescador, que haveria um homem em óbito.

A equipe policial deslocou ate o referido local, antes da ponte, e foi constatado tratar-se de um homem com ferimento de disparos de arma de fogo. Diante dos fatos, foi solicitada a presença dos órgãos competentes (polícia civil, IML e polícia científica), no qual se fizeram presentes.

O homem foi identificado como sendo Paulo R. de 47 anos. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar quem cometeu este crime e por que Paulo foi assassinado. A vítima teria sido atingida com tiros no rosto e possivelmente por espingardas. Uma bicicleta azul foi encontrada próximo ao local onde estava o corpo, e pode ser da vítima.

Informações extraoficiais dão conta que Paulo seria morador no Conjunto Cristo Rei 2.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

