Homem é encontrado morto em residência no Jardim Progresso

Por volta das 17 horas de terça-feira (01), a Polícia Militar de Assis Chateaubriand foi acionada a comparecer em uma residência localizada na Avenida Tupãssi, onde havia um homem caído e que aparentava estar sem vida. No local havia um indivíduo caído dentro de um cômodo da residência aparentemente já sem vida, pois não mostrava respiração.

Uma pessoa que fazia limpeza no quintal da residência inabitada encontrou o corpo e comunicou a PM. Não foi possível identificar o indivíduo, pois não havia nenhum documento com ele.

Foi acionado a Polícia Civil que compareceu no local e as primeiras informações dão conta que o corpo não apresentava sinais de violência, no entanto somente os exames realizados no IML poderão atestar o que realmente ocorreu .

RÁDIO VALE VERDE FM / FOTO: CARLOS CORUJINHA

