Homem de 43 anos é executado a tiros em Toledo

O homem de 43 anos, identificado como Antônio Marcos Ventania, foi morto a tiros próximo a uma chácara na região do Jardim Porto Alegre em Toledo, no fim da tarde de domingo (5).

Segundo informado à equipe, a vítima foi baleada após uma discussão. Antônio ainda conseguiu correr e entrou no veículo Ford Focus e saiu do local. O atirador o seguiu e efetuou novos disparos de arma de fogo. O homem foi novamente atingido pelos disparos e perdeu o controle da direção. O veículo bateu em um barranco e tombou, parte do corpo dele ficou para fora do carro.

No local do crime foram encontradas 12 cápsulas de pistola, seis de 9mm e seis de calibre .380. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Toledo.

O autor dos disparos ainda não foi identificado. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Caso vai ser investigado pela Polícia Civil.