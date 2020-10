Hiper da C.Vale abre vaga para 215 funcionários

Previsto para ser inaugurado até dezembro de 2020, seguem a todo vapor a obras do Hipermercado C.Vale em Assis Chateaubriand.

O empreendimento vai abrir muitas oportunidades de trabalho a seleção já começou. Serão contratados 215 pessoas para as funções de encarregado de caixa, operadores de caixa, auxiliares de açougue, atendentes de choperia, repositores, pizzaiolos, empacotadores e zeladores. Os currículos devem ser entregues até dia 31 de outubro no Supermercado C.Vale na Rua do Bosque ou na Agência do Trabalhador/Sine. É importante mencionar a função pretendida.

O empreendimento de R$ 49 milhões, foi iniciado em agosto de 2019.

A estrutura terá área de 22,6 mil metros quadrados e um restaurante com 1.085 metros quadrados, capaz de atender 678 pessoas. O hipermercado terá três estacionamentos, sendo um deles no subsolo e duas salas de cinema. A construção está sendo erguida em terreno de 36 mil metros, no antigo pátio de máquinas da prefeitura.

