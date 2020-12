Geração de emprego em Assis Chateaubriand

Compartilhar no Twitter

Assis Chateaubriand fechou outubro com saldo positivo de geração de emprego formal. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês passado foram 179 pessoas contratadas contra 143 desligamentos, ou seja, saldo positivo de 36.

De janeiro a outubro, o número de admissões na cidade segue superior ao de desligamentos. O saldo positivo em 2020, até o momento, está em 283. Na região, em outubro, os números foram: Jesuítas: 16 admissões (A), 28 desligamentos (D); Formosa: 23 (A), 12 (D); Iracema: 3 (A), 2 (D); Nova Aurora: 112 (A), 90 (D); Tupãssi: 15 (A), 13 (D); Brasilândia: 8 (A), 7 (D).

Fonte: Alto Falante Notícias

Comentários