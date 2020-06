Gabinete de Crise decide manter comércio aberto

O comércio de Assis Chateaubriand seguirá em funcionamento. A decisão foi tomada na tarde de hoje (3) em reunião do Gabinete de Crise, que é formado por representantes de várias entidades e órgãos da cidade.

Na oportunidade e após a confirmação do primeiro óbito por Covid-19 no município, as autoridades foram ainda mais pontuais quanto ao cumprimento do Plano de Contingência, que solicita álcool em gel em todos os estabelecimentos, o uso obrigatório das máscaras e seguir a risca o isolamento social. “Se as exigências não forem cumpridas, corre-se sim o risco do fechamento geral, para o bem estar e a saúde da população”, diz a nota publicada pela Aciac.

Fonte: Nilson Hort – Alto Falante Notícias

