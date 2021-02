Força-tarefa é realizada após teporal

Uma forte chuva acompanhada de muito vento causou estragos no início da tarde de ontem (24), em Assis Chateaubriand. Por cerca de uma hora, vários bairros ficaram sem energia elétrica.

A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Urbanos realizou uma força-tarefa para recolher árvores, galhos e folhas de coqueiros, que caíram após o vendaval que atingiu praticamente todo o município.

Estão sendo utilizados caminhões, pá carregadeiras e também motosserras. O trabalho foi iniciado tão logo cessou o vento. O município foi atingido pelo temporal por volta das 13h30.

A estrutura de transbordo do município situado no aterro sanitário foi atingida. O telhado foi arrancado com a força do vento e também as portas do barracão de reciclagem foram arrancadas com a força do vento.

O município ainda faz levantamento de outros prejuízos em prédios públicos e também nos danos em residências nos bairros da cidade.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

