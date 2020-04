Fiat Strada é recuperada pela Polícia Rodoviária de Assis Chateaubriand

A Polícia Rodoviária Estadual posto de Assis Chateaubriand por volta das 16h45 de ontem terça-feira(31), recebeu a informação que um veículo Fiat/Strada encontrava-se abandonado em uma propriedade rural (fundos da fazenda Canaã) na Pr 239, assim, foi deslocado ao local e encontrado o veículo Fiat/Strada, placas de Assis Chateaubriand.

Após consulta no sistema SESP verificou-se que o referido veículo possui alerta de furto em data de 23/03/2020, ocorrido em uma propriedade rural na comunidade de São Pedro do Piquiri interior do município Assis Chateaubriand, o veículo foi recolhido e entregue a delegacia de Policia Civil de Assis Chateaubriand para tomarem as medidas cabíveis.

Rádio Vale Verde FM

Comentários