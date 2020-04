Família inteira se recupera de coronavírus

Uma família inteira pegou o novo coronavírus no Rio de Janeiro e se recuperou da doença. No total, foram sete parentes contaminados. Eles moram em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A matriarca da família, que tem 91 anos, segue internada por precaução, mas já é considerada curada.

Em entrevista à Record TV Rio, o empresário Raphael Freire de Carvalho, de 39 anos, disse que foi o primeiro a perceber os sintomas.

Ele contou que sentiu falta de ar e, depois, teve febre. Raphael disse que a família toda ficou em isolamento.

Ele acredita que a doença pode ter sido contraída por meio de uma funcionária que viajou para o Nordeste no Carnaval.

Ela teria tido contato com turistas que vieram de outros países, onde a epidemia chegou primeiro.

Outra possibilidade teria sido o contato com parentes que retornaram dos Estados Unidos e estiveram em uma festa de 15 anos.

Depois disso, mais pessoas da família apresentaram os sintomas da doença.

Raphael contou que somente duas pessoas da família foram para o hospital.

A quarentena obrigatória da família acabou no último domingo, 29.

O município de Niterói é o segundo com maior número de casos, com 62 pacientes confirmados, no estado do Rio de Janeiro.

