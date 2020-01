Exército intensifica fiscalização na fronteira com o Paraguai e Argentina

Militares da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, intensificaram ações de patrulhamento e controle de estradas na faixa de fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina.

A ação é realizada de forma integrada com os órgãos de segurança pública dentro do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, instituído pelo Decreto Presidencial nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, para o fortalecimento da prevenção do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços.

A intensificação desta fiscalização foi desencadeada pela 15ª Bda Inf Mec, em coordenação com os diversos Órgãos de Segurança Pública e de Fiscalização Federais, Estaduais e Municipais, em ambiente interagências, com o objetivo de fortalecer a presença do Estado na região, atuando em ações preventivas e repressivas pontuais, tais como: patrulhamento a pé e motorizado, postos de bloqueio e controle de estradas, em vias urbanas e fluviais, revista de pessoas, veículos, embarcações e aeronaves.