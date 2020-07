Exames descarta óbito de senhora de 61 anos por Covid

Compartilhar no Twitter

Município informa que exames descartam óbito de mulher por Covid

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand informa que o óbito de uma mulher de 61 anos de idade, ocorrido na tarde desta quinta-feira (9) no Hospital Beneficente Moacir Micheletto, não foi por Covid-19. Ela estava internada na UTI há 16 dias e deu entrada com suspeita da doença, no entanto, os exames apontaram resultados negativos.

Num primeiro momento, foi realizado o teste RT-PCR. Depois, como os sintomas característicos de Covid se mantiveram, o Município realizou novamente o teste, mas ambos os diagnósticos feitos pelo Laboratório Central do Estado descartaram ser coronavírus. Ela era portadora de diabetes e hipertensão.

O Município lamenta o falecimento da senhora e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Para cumprir o protocolo do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde realizou a coleta de uma terceira amostra para nova análise do Lacen.

Assessoria de Imprensa do Município.

