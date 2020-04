Exame descarta Covid-19 em menina de 11 anos que morreu com suspeita da doença

Exame realizado no Lacen (Laboratório Central do Paraná) descartou a contaminação pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no caso da menina de 11 anos que morreu com a suspeita de Covid-19 no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel.

A criança estava internada no hospital e morreu no quinta-feira (16). Segundo a unidade hospitalar, ela foi encaminhada de Assis Chateaubriand para Cascavel na madrugada do mesmo dia e faleceu durante a manhã. O teste rápido realizado na instituição testou positivo para a doença, mas a contraprova do Lacen apresentou resultado negativo.

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand informou que a menina foi internada no hospital da cidade na noite de terça-feira (14), com sintomas como febre e dor de cabeça, mas com a evolução do quadro clínico foi encaminhada na madrugada para HU de Cascavel, onde faleceu. Ainda conforme a pasta, ainda no hospital foi coletado material para confirmar se a paciente estava com dengue, pois os sintomas eram compatíveis com a doença.

Conforme o laudo do Lacen, o resultado não detectável não afasta a possibilidade de infecção. A partir disso, o resultado do teste deve ser avaliado em conjunto com os dados clínicos e histórico epidemiológico da paciente.