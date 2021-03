No fim do dia de ontem (24), mais uma ação de amor, empatia, fé e esperança ocorreu nas proximidades do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand. Orações e mensagens positivas foram proferidas às pessoas internadas na instituição e também em prol dos profissionais da saúde. O padre André Fatega, da Matriz Nossa Senhora do Carmo, explicou melhor os detalhes e a importância desse tipo de iniciativa. Ouça clicando no play abaixo. (Fonte e foto: Dito Silva/Portal Boa Notícia)

