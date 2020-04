Errata; Ministério Público questiona Município sobre realização da Expo Assis 2020

Assim como em outros municípios devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), o Ministério Público (MP) da Comarca de Assis Chateaubriand enviou uma nota à Prefeitura solicitando um posicionamento sobre a realização da Expo Assis 2020. O evento está marcado para ocorrer em outubro deste ano. No documento, o MP solicita, no prazo de 20 dias, informações a repeito da suspensão/cancelamento da festa ou justificativas comprovadas da possibilidade de sua realização, especialmente no que se refere ao orçamento público sem causar prejuízos às áreas de serviços essenciais.

Clique aqui, o diário oficial na integra, com a nota no final do documento.

Fonte: Policial Web

