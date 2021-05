Enfermeiro falece no Hospital Beneficente por complicações da Covid-19

Enfermeiro Hennes Vinicius Denk da Silva de 34 anos faleceu em decorrência da Covid-19, na madrugada de terça-feira (4).

Hennes não tinha comorbidades e estava internado a 80 dias no Hospital Beneficente Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand.

O profissional era morador de Jesuítas, mas trabalha no Município de Cascavel -PR desde 2017. Ele primeiramente atuou em unidade de saúde no distrito de Santa Barbara e depois foi transferido para a USF (Unidade de Saúde da Família) do Bairro Brasmadeira.

A mãe de Hennes Vinicius Denk da Silva, Madalena, é técnica de enfermagem e também foi diagnosticada com Covid-19. Ela foi hospitalizada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido as complicações da doença e recebeu alta no último domingo (2).

Profissionais da Saúde prestaram homenagens ao enfermeiro na internet. “[…] Nosso colega Enfermeiro Hennes da USF BRASMADEIRA foi morar no céu … Deus quis ele mais pertinho e o levou nesta madrugada para a Morada eterna […]”