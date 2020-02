Empresário é vitima de roubo na Avenida dos Pioneiros

Um empresário foi vítima de roubo na tarde desta segunda-feira (10), em Assis Chateaubriand.

O empresário e a esposa foram surpreendidos ao chegarem em casa. As vítimas foram dominadas por dois elementos e levadas para o interior da residência na Avenida dos Pioneiros. A ação foi muita rápida e os meliantes saíram da casa levando certo valor em dinheiro. Eles teriam fugido em um gol cinza. A Polícia Militar esteve no local e realiza buscas no sentido de localizar os autores do roubo.

Fonte: Vale Verde FM

