Empresa faz doação de notebook e internet para crianças acompanharem aulas on-line

Como não há previsão para que as crianças voltem para a escola, o empresário Abonine Brito da empresa Vip By Net em clima de solidariedade, realizou a doação de um notebook e internet grátis para duas alunas do Colégio Estadual Padre Anchieta de Assis Chateaubriand, para que elas possam acompanhar as aulas on-line.

“Infelizmente a maioria das famílias de baixa renda não tem equipamentos e condições para ter uma internet de qualidade em casa para as crianças estudarem”, explicou Abonine Brito.

O empresário reconhece que sua ação pode não resolver todos os problemas sociais ocasionados pela pandemia, mas acredita que a ação de cada um e o esforço conjunto de toda a comunidade pode minimizar os danos sofridos, especialmente aos mais necessitados.

Publicado por Abonine Brito em Sábado, 29 de agosto de 2020

A ideia é que está atitude sirva de incentivo para que mais pessoas façam o mesmo, pois qualquer tipo de doação é bem vinda, celulares, computadores, tablets, não precisam nem estar novos, apenas em condições de uso, podem fazer a diferença na vida das crianças que precisam dos estudos e não têm acesso a um aparelho eletrônico.

Comentários