Emanuelly, é a primeira criança nascida no ano de 2020 em Assis

O primeiro nascimento em Assis Chateaubriand em 2020 foi de uma menina. A criança nasceu no Hospital São Lucas no dia 1º de janeiro, pesando 2.280 kg e com 45,5 centímetros. Ela recebeu o nome de Emanuelly.

Os pais são Eder e Joyce, moradores de Toledo e estavam na casa de familiares em Assis Chateaubriand, quando foi necessário procurar o Hospital São Lucas para o procedimento de uma cesárea para a retirada da criança. A mãe estava no oitavo mês de gestação.

Mãe e filha permanecem internadas, mas ambas passam bem e devem receber alta hospitalar nesta sexta-feira (3).

Por Érico Malvezi (Rádio Vale Verde FM)

