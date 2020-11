Em assembleia, Aciac define horário especial de fim de ano e promoções de 2021

Compartilhar no Twitter

Em Assembleia Ordinária Geral realizada nesta quinta-feira (12), com transmissão ao vivo pelas redes sociais, os associados à Aciac deliberaram sobre o horário especial de funcionamento do comércio de Assis Chateaubriand e definiram as promoções que serão realizadas em 2021, além de outros assuntos. O presidente Ogenilson Gonçalves detalha como foram os trabalhos.

Promoções 2021

No próximo ano, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac) irá realizar quatros promoções oficiais, sendo: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Natal, com total de R$ 93 mil em premiação. Os patrocinadores oficiais são as cooperativas de créditos Sicoob e Sicredi.

Horário especial de fim de ano

Na Assembleia, os associados aprovaram uma das propostas feitas pelo Sindilojistas. Ficou definido da seguinte forma:

Eleição da nova diretoria

No dia 27 de novembro, das 9h às 17h, os associados vão eleger a nova diretoria da Aciac. Na assembleia de ontem (12) foram apresentados os membros da chapa única registrada, que é liderada pelo empresário Valdemir Dutra. Ele comenta sobre o momento. Confira:

Transmissão da Assembleia

Para assistir à transmissão ao vivo da Assembleia da Aciac, clique no botão abaixo: Acessar vídeo

Fonte: Alto Falante Notícias

Comentários