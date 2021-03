Em 24 horas 2º óbito por Covid-19 é confirmado em Assis

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, confirmou no início da tarde desta quinta-feira (11), o 34º óbito, de uma mulher de 66 anos, sem comorbidades, iniciou com sintomas no dia 24 de fevereiro, com dor de garganta, tosse e dispneia. Foi hospitalizada no dia 27 de fevereiro na UTI, sendo realizado exame positivo para Covid-19 e infelizmente entrou em óbito nesta quinta-feira (11)

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito desta chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Este foi o segundo óbito registrado pela secretaria de saúde do município. Na manhã desta quinta-feira (11), uma mulher com 49 anos faleceu devido às complicações do Covid-19.

Um novo boletim foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand e 11 novos casos foram confirmados, totalizando 2.288 pessoas contaminadas.

Destas, 2.047 estão curadas. Entre os resultados positivos estão 5 mulheres (entre 15 a 79 anos) e 6 homens, (entre 35 a 53 anos)

Dos 207 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 11 estão internados na UTI Hospital Beneficente Moacir Micheletto e outros 16 em enfermaria. Enquanto 180 seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim há 98 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 2.441

Mortes

Assis Chateaubriand registrou 34 óbitos por complicações da Covid-19, sendo treze mulheres com 71, 79, 37, 88, 57, 78, 77, 68, 81, 75, 42, 49 e 66 anos, nos dias 28 de agosto, 4 e 5 de junho, 3 de novembro, 4, 18 e 30 de dezembro, 2 ,16, 28 de janeiro, 27 de fevereiro e dois óbitos em 11 de março de 2021. Vinte e um homens de 64, 67, 75, 73, 77, 85, 73, 74, 69, 70, dois com 79, 80, 67, 82, 74, 82, 80,78, 41 e 47 anos, ocorridos nos dias 15, 19 e 26 de dezembro, 25 e 12 de setembro e 13, 14 de julho, 2, 5, 6, 7 ,10, 21, 26, 31 de janeiro, 8 e 12 de fevereiro, 2, 4 e 5 de março de 2021.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

