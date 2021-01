É hoje, Sorteio da Aciac

Compartilhar no Twitter

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac) realiza, nesta quarta-feira (30), às 11h, o sorteio dos prêmios da promoção de Natal do comércio chateaubriandense.

Os consumidores que compraram nas empresas associadas e que preencheram os cupons concorrerão a um Chevrolet Ônix, uma moto Honda Fan e a 10 vales-compras no valor de R$ 1 mil cada. Na quinta-feira (31), o comércio de Assis atenderá em horário especial, até as 16h30. No sábado (2) não haverá atendimento para compensação de horas.

