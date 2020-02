Dupla armada rouba caminhonete em Assis Chateaubriand

Compartilhar no Twitter

Por volta das 21h de ontem (9), a equipe da PM de Assis Chateaubriand foi acionada a comparecer na Avenida Sesquicentenário, referente a um roubo de veículo.

A vítima informou que veio de Palotina com uma GM/S10, cor branca, placas QXC-6227-MG, e que ao chegar, foi informado sobre uma festa que estaria acontecendo em uma chácara em Assis Chateaubriand.

Disse que, ao entrar no carreador que dá acesso a chácara, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha. O piloto trajando camisa preta e calca jeans e o passageiro usando camisa vermelha e shorts de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, obrigando o condutor a descer do veículo.

Após a vítima descer, o passageiro da moto entrou no veículo e saiu pela rodovia. Informou ainda que o veículo era locado e que devolveria no próximo dia. A equipe realizou patrulhamento, porém sem êxito até o preenchimento do boletim.

Por Érico Malvezi – Rádio Vale Verde FM

