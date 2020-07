Doações de empresas ajudam Hospital Beneficente no enfrentamento à Covid-19

Compartilhar no Twitter

Empresas e fundações estão fortalecendo a saúde local com doações de recursos e materiais para o combate ao novo Coronavírus.

Pequenas e grandes empresas estão se mobilizando e intensificando as doações para o Hospital Beneficente Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand. A ajuda vêm de diversas formas; Cesta básica, álcool 70%, luvas, aventais, máscaras e até panelas e eletrodomésticos para a cozinha do hospital.

Um exemplo foi a empreendedora Kelly Cristina da Kelly Chocolates Doceria Café, ao em vez de apenas lamentar a situação de calamidade que se abateu sobre o comércio chateaubriandense, resolveu arregaçar as mangas e promover uma ação beneficente em prol dos profissionais de saúde, que estão na linha de frente no enfrentamento à COVID-19. Durante uma semana a empresária conseguiu arrecadar recursos suficientes para comprar 50 máscaras de proteção facial (Faceshield) que foi doado para o Hospital.

Instituições como o Lions Club de Assis Chateaubriand e empresários se uniram para doar máscaras de ventilação não invasiva (VNI) que apoia a respiração do paciente sem a necessidade de intubação ou traqueostomia.

Em um momento em que a solidariedade deve falar mais alto, a empresa KS Pulverizadores realizou, a entrega de alimentos ao Hospital Beneficente. Para a casa de saúde, a doação veio em boa hora. Os donativos vão contribuir de forma expressiva na alimentação de todos os pacientes.

Feirantes locais, pertencentes a AFAC (Associação dos feirantes de Assis Chateaubriand) realizam periodicamente doações de alimentos, que são usados no preparo de refeições saudáveis para os pacientes.

Recentemente a Copacol também realizou a doação de EPI’s, luvas e capas de proteção individual.

Músicos locais, como as cantoras Daiane e Denise e o Grupo Samba Mais também são bons exemplos, por promoverem ações através de Lives para arrecadarem cestas básicas.

Cada um deles contribui como pode e isso tem feito a diferença, empresas e pessoas físicas que desejam fazer doações para o Hospital Beneficente Moacir Micheletto podem entrar em contato pelo telefone (44) 44 3528-4228 ou irem até a instituição.

