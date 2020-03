Diocese de Toledo suspende missas e celebrações com participações dos fiéis

NOVO COMUNICADO OFICIAL

MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Aos sacerdotes, religiosas, religiosos e cristãos leigos e leigas da Diocese Toledo

Considerando as orientações dos Governos Federal, Estadual e Municipais venho complementar e reforçar o que foi determinado na comunicação precedente. O melhor remédio para lutar contra este novo vírus é permanecer em nossas casas, evitando aglomerações e prevenindo contágios.

Eis as determinações para toda a Diocese de Toledo:

1. AS MISSAS E CELEBRAÇÕES DA PALAVRA COM PARTICIPAÇÃO DE FIÉIS ESTÃO SUSPENSAS EM TODO O TERRITÓRIO DA DIOCESE DE TOLEDO. Os padres poderão realizar a celebração da missa de modo privado. Cada Paroquia, dentro de suas possibilidades, se esforce para transmitir a missa através s dos meios de comunicação para estar com os fieis sob sua responsabilidade.

2. Quanto aos casamentos agendados, os noivos devera o procurar o padre da paroquia para decidir como será realizado, considerando o Decreto 4230 do Governo do Estado que limita em 50 pessoas o nu mero de participantes em um evento. Quem tem batizados agendados devem se dirigir a secretaria paroquial para maiores esclarecimentos. As crismas agendadas neste período esta o suspensas.

3. As igrejas e Capelas do Santíssimo permanecera o abertas e arejadas para orações pessoais e devoções próprias.

4. Esta o suspensas as visitas domiciliares a doentes e idosos pelo padre e ministros extraordinários, salvo em caso de risco iminente de morte. Também esta o suspensas as bênçãos de casa e comércios.

5. Os velo rios serão realizados seguindo as orientações das autoridades competentes: com poucas pessoas, visitas rápidas aos enlutados. Nas cerimonias de despedidas tomara o parte somente os familiares mais próximos.

6. Esta o cancelados os “mutirões” para confissão nas paroquias e capelas. Em caso de extrema necessidade, o padre – adotando todas as medidas de proteção e higiene – atendera o fiel que o procurar na secretaria.

7. As secretarias das paroquias e capelas continuara o abertas funcionando segundo a orientação dos responsáveis. Certifiquem-se que as medidas de cuidado e higiene bem como as distancias de prevenção o sejam respeitadas. Evite-se a todo custo as aglomerações.

8. ESTAS DETERMINAÇÕES SERÃO VÁLIDAS POR TEMPO INDETERMINADO E TERÃO INÍCIO A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. Em momento oportuno daremos novas orientações a respeito das celebrações da Semana Santa e Tempo Pascal.

“Eis que estarei convosco todos os dias”. Esta certeza deve nos acompanhar neste momento difícil. Peço que estas determinações sejam acolhidas em espírito de colaboração e responsabilidade pensando no bem de todos. Elevemos nossos corações a Deus que é Pai e cuida de todos os seus filhos e filhas.

Dom João Carlos Seneme, css

Bispo de Toledo

